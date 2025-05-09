T.C. ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/2 VESAYET SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İli, Şile ,, Kızılcaköy Mahalle, Akarmut Mevkii, 2987 Ada, 19 Parsel de, 304,83.M2 Kısıtlı Hissesi 3.383.613,00 TLdan aşağı olmamak kaydıyla, TMK 444 maddesi gereğince satılacaktır
Yüzölçümü: 304,83 m2
İmar Durumu: Şile Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün resmi web sitesinde yapılan araştırmada; Kızılcaköy mahallesi 2987 Ada, 19 Parsel 0,20 yapılaşma yoğunluğunda, 2 kat konut alanında kaldığı görülmektedir.
Kıymeti: 3.383.613,00 TL
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/06/2025 - 11:40
Bitiş Tarih ve Saati: 25/06/2025 - 11:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/07/2025 - 11:40
Bitiş Tarih ve Saati: 22/07/2025 - 11:40
05/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.