T.C. ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 09.05.2025 - 00:01

T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/2 VESAYET SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Şile ,, Kızılcaköy Mahalle, Akarmut Mevkii, 2987 Ada, 19 Parsel de, 304,83.M2 Kısıtlı Hissesi 3.383.613,00 TLdan aşağı olmamak kaydıyla, TMK 444 maddesi gereğince satılacaktır

Yüzölçümü: 304,83 m2

İmar Durumu: Şile Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün resmi web sitesinde yapılan araştırmada; Kızılcaköy mahallesi 2987 Ada, 19 Parsel 0,20 yapılaşma yoğunluğunda, 2 kat konut alanında kaldığı görülmektedir.

Kıymeti: 3.383.613,00 TL

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/06/2025 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati: 25/06/2025 - 11:40

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/07/2025 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati: 22/07/2025 - 11:40

05/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.