Yayınlanma: 22.01.2025 - 00:01

T.C.SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/29 SATIŞ

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucuaşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, İmamuşağı Mahallesi 2473 parsel sayılı 5.260,00 m2 yüzölçümlü, tapuda " Tarla " vasıflı taşınmazdır. Kısmen azeğimli olupyapım işinemüsait birformasahiptir.Taşınmazıngerek merkezi yönetim gereksebelediyealtyapı hizmetlerinden doğrudan vedirekkullanıma uygunkonumda yeraldığıgörülmüştür. Taşınmazın cephesinin bulunduğu sokaktan ve Gülnar- Silifkeyolundan Silifke'yeulaşımı bulunmaktadır.Üzerinde herhangi bir zirai ve inşai muhdesat bulunmamaktadır.

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Çamlıca uygulama imar planında; imar yollarına ve E=0.50 Hmax=6.50m Konut Alanına isabet ettiği belirtilmiştir,

Kıymeti : 6.575.000,00 TLKDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: " İmar düzenlemesine alınmıştır. " şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:16

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 11:16

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin İli, Silifke İlçesi, İmamuşağı Mahallesi 2218 Parsel sayılı 3.000,00 m2 yüzölçümlü,Tapuda " Tarla " vasıflı taşınmazdır. Kısmen azeğimli olupyapım işinemüsait birformasahiptir.sayılabilir. Çevre taşınmazlarında da tıpkısatışa konu taşınmazdaolduğugibigeneldeiki veya üç katlı mühendislik hizmeti almamış meskenniteliğindeyapılarvetarlaniteliğinde taşınmazlar olduğugörülmüştür.Taşınmazıngerek merkezi yönetim gereksebelediyealtyapı hizmetlerinden doğrudan vedirekkullanıma uygunkonumda yeraldığıgörülmüştür. Taşınmazın cephesinin bulunduğu sokaktan ve Gülnar- Silifkeyolundan Silifke'yeulaşımı bulunmaktadır. Parselde 1 adetsu kuyusu olduğu görülmüştür.

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Çamlıca uygulama imar planında; imar yollarına ve E=0.50 Hmax=6.50m Konut Alanına isabet ettiği belirtilmiştir

Kıymeti : 3.753.631,00 TLKDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:14

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 10:14

11/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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