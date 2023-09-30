T.C. SİLİFKE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 30 Eylül 2023

Dosya No: 2023/112-Ceza Dava Dosyası

Karar No: 2023/201

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizce 15.06.2023 tarih 2023/112 Esas, 2023/201 sayılı yetkisizlik kararı verilen Sinan ve Hava oğlu Hayri Altan hakkında verilen karar tüm arama ve çabalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan;

7201 sayılı tebligat kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 17.08.2023