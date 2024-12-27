Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:01

T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2004/1 Esas

KARAR NO : 2021/407 Karar

DAVALI: SAYIM KOŞAR

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılama sonunda; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı kararı ile "Davanın KABULÜNE, -Mersin ili, Silifke ilçesi, Sömek mahallesi, 117 ada 152 parsel, 119 ada 832 parsel, 119 ada 1243 parsel sayılı taşınmazın Hatice Dinç adına olan tapu kayıtlarının,- Yine aynı yer 101 ada 273 parsel sayılı taşınmazın bir kısım davalıların murisiGülperi Koşar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile muris Teslime Şen mirasçıları adına iştirak halinde TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, karar verilmiş olup iş bu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde kararın İstinaf edileceğine dair verilen karar ilgililere ilanen tebliğ olunur. 03/12/2024