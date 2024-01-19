T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19 Ocak 2024

ESAS NO: 2023/44 Esas

DAVACI: İBRAHİM ERDEM

TEBLİĞ YAPILMASI İSTENİLEN DAVALI: NUH UYGUN

Mahkememiz dosyasından 09/05/2024 günü saat 10.00 Silifke 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda duruşma günü tayin edilmiş olup, Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.