T.C. SİLİVRİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08 Ekim 2023

2022/336 Es.

2023/288 Kr.

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 12/05/2023 tarihli ilamı ile TCK 142/2-h, 145.62 53/1,2,3 ve 58/6-7 .maddeleri uyarınca 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, karar verilen Turgut ve Hatice oğlu 12/09/1990 D.lu TUNCAY ATEŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararıtebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Yasasının 28,29,30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunun 31.maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın Mahkememize bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmek suretiyle yada başka bir mahkeme vasıtasıyla yada kuruma verilip müdüre onaylatılıp göndereceği bir dilekçe ile karara karşı İSTİNAFkanun yoluna başvurabileceği, İstinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşceği ilanen tebliğ olunur.