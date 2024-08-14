T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 14.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/358 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İstanbul İli, Silivri İlçesi, Kadıköy Mahallesi

ADA NO: 7168

PARSEL NO: 23

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- AYŞE ERGÜN

2- AYŞE ERGÜN

3- BAYRAM ERGÜN

4- GÖKHAN ERGÜN

5- GÜLDEN BENİM

6- GÜLHAN KOÇOĞLU

7- GÖZDE ERGÜN

8- NİLÜFER ÖRS

9- SADET BOZOĞLU

10- ÜLKER ÜNLÜ

11- ÜLVİYE ERGÜN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/358 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

a-) Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b-) Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.

c-) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malkamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d-) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f-) Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 21/11/2024 günü saat 09:50'den itibaren Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur. 05/08/2024