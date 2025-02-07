T.C. SİLİVRİ 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 07.02.2025 - 00:01

T.C. SİLİVRİ 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2022/820 Esas

KARAR NO: 2024/723

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/06/2024 tarihli ilamı ile 142/1.e. maddesi gereğince iki kez3 YIL 9 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Işmet ve Orazgül oğlu, 02/06/1984 doğumluTURGUN HURRAMOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000.in üzerinde yurt genelinde yayın yapan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE.

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.04.02.2025