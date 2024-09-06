Yayınlanma: 06.09.2024 - 00:01

T.C. SİLİVRİ İCRA ve İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ DAİRESİ'NDEN

2016/4820 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2016/4820 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :1- TAPU KAYDI

Silivri Tapu Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 08.02.2023tarihli tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Büyüksinekli Mahallesi, Köyiçi Mevkii 4359 ada, 9 parsel sayılı 4.245,26m2 miktarlı kerpiç ev, kerpiç ahır kargir samanlık ve arsası vasıflı taşınmazın 47/132 hissesinin Yaşar Ayçiçek adına kayıtlı olduğu kaydında dosya haczi ile takyidatların bulunduğu bildirilmiştir.

2- İMAR DURUMU

Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 1575879 sayılı imar durumu yazısına göre İstanbul İli, Silivri İlçesi, Büyük Sinekli Mahallesi 4359 ada 9 parsel (eski 1002 parsel) 17.10.2004 onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre kısmen ayrık nizam 2 kat konut alanında kısmen yol alanında kalmakta olup; emsal 0,25 yapılaşma koşulu olarak planlanmıştır denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Büyüksinekli Mahallesi, Köyiçi Mevkii,Akşemsettin ve Taban Dere Sokak köşesinde, tapunun 4359 ada, 9 parsel (eski 1002 parsel) numarasına kayıtlı 4.245,26m2 miktarlı kayden kerpiç ev, kerpiç ahır kargir samanlık ve arsası mahallen ikiz villa, yığma yapının ve tek katlı prefabrik yapının 47/132 hissesi niteliğindedir.

Tapu kayına göre tamamı 4.254,26m2 alana sahip parsel mahallinde Büyüksinekli Köyü Merkezine giden Akşemsettin Caddesi üzerinde ve bu caddeden ayrılan Taban Dere Sokak cepheli konumda bulunmaktadır. Taba Dere Sokak cephesi yaklaşık 96,00mt., Akşemsettin Caddesi cephesi yaklaşık 32,00mt. ve ortalama derinliği 44,00mt olmak üzere tamamı 4.245,40m2 alana sahip parsel üzerinde 100,00m2 brüt alanlı yığma yapı ve taban alanı 180,00m2 olan toplam 425,00m2 alanlı zemin+ 1 normal katlı B.A.K. tarzda inşa edilmiş ikiz villa bulunmaktadır. Binaların dış cephesi sıvalı ve boyalı, PVC pencere ve ısıcamlıdır.

Parselin Akşemsettin Caddesi cephesinde bulunan ve bu caddeden 238 dış kapı numarası alan tek katlı, dış cephesi sıvalı boyalı 64,00m2 alanlı konut amaçlı kullanılan prefabrik yapı mevcuttur.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, kısmen belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, köy yerleşik alanında yer almaktadır.

Adresi : Büyüksinekli Mah. Köyiçi Mevkii 4359 Ada, 9 Parsel Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 4.245,26 m2

Arsa Payı : 47/132

Kıymeti : 6.936.430,90 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. (3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince imar mevzuatına aykırıdır.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 13:40

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 13:40

03/09/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.