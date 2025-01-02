T.C. SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ
2024/1504 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1504 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
3.400.000,00 1 Taşıt 34FAY918 Plakalı , 2022 Model , MERCEDES-BENZ Marka , ACTROS 1845 963 4-A Tipli , 471926C0705026 Motor No'lu ,
NMB96340312216716 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 180HP , Rengi Beyaz , Dosyası kapsamında
keşif için 05.11.2024 tarihinde Yeni Mah. Erkin Balaban cad. No:1 Silivri/İstanbul adresindeki DURAN OTOPARK adli yedd-i emin
otoparkında bulunan 34 FAY 918 plakalı aracın değer tespiti için yapılan fiziksel kontrollerde; 2022 Model Beyaz renkli, MERCEDES
ACTROS 963 4-A 1845ÇEKİCİ kamyonun; ruhsatın anahtarların olmadığı, plakanın araç üzerinde olmadığı, motor numarasının
okunmadığı, kilometresinin görünmediği, kapıların açık olduğu motor ve şanzımanın çalışma durumuna bakılamadığı, sağ arka
stopun kırık olduğu, LASSA 295/80R 22,5 lastik tabanlarının bozuk ve %50 kondisyonlu olduğu, ön tampon ve muhtelif kısımlarında
çizikler olduğu, sağ ön yan basamağın hasarlı olduğu tespit edilmiştir.
ARACIN GEÇMİŞ HASAR KAYITLARI: Araç plakası ve şasi numarası ile yapılan TRAMER sorgulamalarında aracın Kasko Poliçesinden ve Trafik Poliçesinden hasar kaydı olmadığı tespit edilmiştir.
TİCARİ, 2 KOLTUK SAYISI, 7692 KĞ AĞIRLIKTA, 3.633.053 TL SİGORTA BEDELİ, ARACIN KM.Sİ TESPİT EDİLEMEDİ, GENEL DURUMU İYİ, HASSA 295/80R 22,5 LASTİK TABANLARININ BOZUK VE %50 KONDİSYONLU OLDUĞU RAPORDA YAZILMIŞTIR.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 14:45
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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 14:45
24/12/2024 (İİK m.114/4)