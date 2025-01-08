T.C. SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 08.01.2025 - 00:01

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2024/1441 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1441 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, SANCAKTEPE Mahalle/Köy, Sancaktepe Mevkii, 149 Ada, 3 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Bodrum kat+ zemin kat+ asma kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, dış cephesi sıvalı, boyalı, katlarında ikişer daireli ana binanın 3.katında yer alan 7 bağımsız bölüm numaralı daire Tapu kaydına göre "Mesken" olarak görülen bağımsız bölüm mahallinde yapılan tespite ve onaylı mimari projesine göre "Dubleks Daire"'dir.

Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre daire ana giriş kapısının bulunduğu 3.katta 95,00m2 alana sahip, hol, antre, salon, mutfak, iki oda, banyo-WC, iki balkon mahalleri, dahili merdiven çıkılan çatı katta 25,00m2 alanlı salon ve teras mahallerinden ibarettir. Daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcuttur. Dairede zeminler seramik ve parke kaplı, duvarlar sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah üstü ahşap dolaplı, ahşap iç kapılı, çelik dış kapılıdır.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.

Adresi : Sancaktepe Mahallesi Büyük Önden Atatürk Cad. Dışkapı No:77 Kat:3 B.B No:7 Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 487,74 m2

Arsa Payı : 10/80

İmar Durumu :15.06.2004 tasdik tarihli Çanta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut alanında kalmakta olup Ayrık Nizam 4 kat Emsal:1.70 H:12.50 metre olarak yapılaşma koşulu bulunmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 14:10

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 14:10

06/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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