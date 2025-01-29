T.C. SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 29.01.2025 - 00:14

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2024/1388 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1388 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Dosyasında bulunan 30.09.2024 tarihli sayılı tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Koyundere Mevkii, 5972 ada 17 parsel (eski 96 ada, 207 parsel) sayılı 766,96m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 50/600 arsa paylı 1.kat (2) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamının C*** T*** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat mevcut olduğu bildirilmiştir.

İMAR DURUMU

Dosyasında bulunan Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 5972 ada 17 parsel sayılı taşınmaz 02.12.1986 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Silivri Merkez Uygulama İmar Planı' da "Yerleşik Konut Alanında " alanında kalmaktadır denilmiştir.

HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, tapuda Cumhuriyet Mahallesi, Kumsal Caddesinde, tapunun 5972 ada, 17 parsel numarasında kayıtlı ve Kumsal Caddesinden 84 dış kapı numarası alan 766,96m2 alana sahip kat irtifakı tesisli Kademeli Evler 3.Blok'ta 50/600 arsa paylı 1.Kat (2) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"nin tamamı niteliğindedir.

Zemin kat+ 6 normal kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, dış cephesi sıvalı-boyalı, Kademeli Evler 3.Blokta 84/A12 dış kapı numarası alan 1.kat (2) bağımsız bölüm numaralı daire göre 70,00m2 alanlı sahip, hol, antre, salon, mutfak, iki oda, banyo-WC mahalleri ile 42,00m2 teras alanı bulunmaktadır. Taşınmazın toplam alanı 112,00m2'dir. Daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcuttur. Emsal dairelerde zeminler seramik ve parke kaplı, duvarlar sıvalı ve boyalı, mutfaklarda sabit tezgah üstü ahşap dolaplı, ahşap iç kapılı, çelik dış kapılıdır.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören genellikle yazlık kullanım amaçlı konut alanında yer almakta olup Marmara Denizi manzaralıdır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesiSilivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 766,96 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı ve dosyasındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 15:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 15:00

15/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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