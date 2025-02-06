T.C. SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:01

T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2023/3390 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3390 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Silivri İlçe, BÜYÜKSİNEKLİ Mahalle/Köy, Hasan Çeşme Civarı mevkii Mevkii, 4382 Ada, 4 Parsel, 7.131,54 m2 yüzölçümlü Tarla Nitelikli taşınmazın 1/6 hisse 1.188,59 m2 ve 1/33 hisse 216,11 m2 TOPLAM (1.404,70 m2) HİSSE SATILACAKTIR.Adres olarak Büyük Sinekli Mahallesine yaklaşık 2 km mesafe kala yolun solunda yan yola cephe kalmaktadır. Taşınmaz Saray Mandıra'nın karşısında bulunmaktadır.Taşınmaz tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Büyük Sinekli Mah. Hasan Çeşme Civarı Mevkii,4382 Ada, 4 Parsel Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 7.131,54 m2

Hisse : 1/6 hisse 1.188,59 m2 ve 1/33 hisse 216,11 m2 TOPLAM (1.404,70 m2) HİSSE

İmar Durumu :Bilirkişi raporuna göre, taşınmaz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemiz sınırları içerisinde 13/04/2013 tasdik tarihli Silivri İlçesi,Çeltik, Seymen, Büyükkılıçlı, Büyüksinekli, Fener köyleri ile Küçükkılıçlı ve Yolçatı mahalleleri İdari Sınırlarını Kapsayan Alanlara İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. Plan notları gereği; Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ilgili maddesindeki 15/05/2014 tarih ve 6537 sayılı kanun ile yapılan değişiklik hükümleri geçerlidir. Tarım arazileri bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz şeklinde düzenlenmiş olup 200 dönümün altında ifraz yapılamaz. 1/100.000 ölçekli plan notu uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2012 tarih ve 885 sayılı kararı gereği 20.000 m2'den küçük parsellere yapı yapılamayacağı belirtilmiştir. Söz konusu parsel 20.000 m2'den küçük olduğundan, yapı ruhsatına esas imar durumu verilememektedir. Ayrıca Büyük Sinekli Mah., 4382 Ada, 4 parsel sayılı taşınmaz “İski Dere Koruma Alanında” kalmakta olup bu alanlarda İSKİ görüşü alınacaktır denilmektedir.

Kıymeti : 1.053.522,96 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 13:55

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2025 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 13:55

03/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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