T.C. SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 21.02.2025 - 00:01

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/144 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/144 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Silivri İlçe, DEĞİRMENKÖY Mahalle/Köy, 279 Ada, 4 Parsel, Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesi, Kinikli Mevkii,ile 279 ada, 4 parsel sayılı 4.317,87 m2 miktarlı "Bahçeli 2 katlı idari Binası" vasıflı taşınmazın tamamının Djnçerler Tekstil Sanayi A.Ş. adınaolduğu Taşınmazın tapu kaydında dosya haczi ile takyidatlar mevcut olduğu bildirilmiştir.

TAŞINMAZ İMAR DURUMU:

Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesi, Kınıklı Mevkii, 279 ada, 4 parsel ve çevresi 13.02.2004 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli değirmenköy uygulama imar planında sanayi alanında kalmakta olup ayrık nizam yapı düzeninde KAKS: 0:50, HMAX: 12,50 mt , 2 kat yapılaşma hakkına sahiptir denmektedir.

Silivri İlçesi Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi, Gülistan Sokakta, tapunun 279 ada, 4 parsel numarasına kayıtlı ve Gülistan Sokaktan 1 dış kapı numarası alan 4317,87 m2 alana sahip. "Bahçeli 2 Katlı İdari İşler Binası", vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.

Taşınmaz konum itibari ile İstanbul- Çorlu Yolundan ayrılan Gülistan Sokak üzerinde bulunmakta olup, taşınmazın projesinde her ne kadar bodrum kat + zemin kat + 1. Kattan oluşmuş olsa bile yerinde çatı katına yapılan çelik çatı ile çatının tamamı kullanıma açılmıştır. Bodrum katın 1390,00 m², zemin katın 1460,00 m², 1.kat alanının projesine göre her ne kadar 792,00 m2 olsa da mevcut durumda iç avlu alanları taşınmaza ilave edilerek 1360,00 m2 alana sahip olmuştur.

Çatı katının 1360,00 m2 alanlı olduğu Taşınmaz parsel üzerinde keşif tarihi itibari ile 325,00 m2 alanlı kapalı sundurma alanı25,00 m2 alanlı açık sundurma alanı25,00 m2 alanlı güvenlik kulübesi bulunmaktadır. Dava konusu olan parsel üzerinde 5920,00 m2 alanlı kapalı alan fabrika ve idare binası ile 25,00 m2 açık sundurma alanı bulunmaktadır. Dava konusu olan parselin etrafı betonarme perde ile çevrili olup, yer döşemesinin kamyon ve tırların giriş çıkışını sağlayacak şekilde betonarme olarak yapılmıştır. Fabrika -depo - imalathane alanlarında zeminler sertleştirilmiş beton ile yapılmış olduğu, duvarların plastik boyalı, tavanlar prefabrik malzeme ile yapıldığı, idari binanın zeminleri granit kaplı duvarları saten boyalı, tavanlar alçı tavan ve spot aydınlatmalı olduğu görülmüştür

Kıymeti: 97.696.440,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 13:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 13:50

19/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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