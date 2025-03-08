T.C. SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 08.03.2025 - 00:01

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2021/1017 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1017 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Silivri İlçesi, Fenerköy Mah., 3330 Ada, 4 Parsel numarasında kayıtlı, 21.555,38m² yüzölçümlü, Tarla Nitelikli taşınmazın 12/215 arsa paylı 1.203,09 m²'sinin Ö.... K..... adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kaydın şerhler bölümü kısmında çeşitli tarihlere ait şerh,beyan, ihtiyati haciz, kamu haczi ve icrai haciz bulunmaktadır.

TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ:

Kiymet takdirine konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Fenerköy Mah., 3330Ada, 4 Parsel numarasında kayıtlı, 21.555,38 m² yüzölçümlü, Tarla Nitelikli taşınmaz olup Tespit günü yapılan incelemede taşınmazın tel çitlerle fiili taksim yapılarak bölündüğü tespitedilmiştir. Taşınmazın üzerinde yukarıdaki resimlerde de görüldüğü üzere 3 (üç) adet yapı tespit edilmiştir. Yapıların tamamlanmış olduğu ve eşyalı olduğu tespit edilmiştir. Tamamlanan yapıların 45 m², 45 m² ve 65 m² olduğu, aynı zamanda tuğla üzeri sıva olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın paftasının zemine tatbiki sonucunda zemine uygun olduğu saptanmıştır.

Adresi: Fenerköy Mahallesi'Nden Kuzeye Doğru Giden Gökun Caddesinden Ayrılan Akşemseddin Caddesi Üzerinde Yaklaşık 500 M Gidince Sağa Ayrılan Yol Üzerinde Yaklaşık 700 M Gidince Sol Tarafta Silivri/İstanbul

Yüzölçümü: 21.555,38 m2

Arsa Payı: 12/215

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamakta olup, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. Ayrıca söz konusu parsel üzerinden Enerji Nakil Hattı geçmektedir.

Kıymeti: 1.261.486,33 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Silivri 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/02/2019 tarih ve 2018/67 D.İŞ sayılı dosyası üzerinden konulan İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ ile Silivri 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/01/2020 tarih ve 2020/12 Esas sayılı ilgili idarenin yazılı talebi yazılıları ile 2942 sayılı KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 31/b maddesi gereğince hisseye yönelik şerhler vardır. Taşınmaz üzerinde Silivri Belediyesinin 3194 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince imar mevzuatına aykırıdır beyan şerhi vardır. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 12/02/2024 tarihli TEİAŞ E-89048094-752.02-2310646 sayılı yazısı İstanbul İli Silivri İlçesi Fenerköy Mahallesi 3330 ada 4 parsel üzerinden Bölge Müdürlüğümüze ait 154 kV Seymen Çöp Gaz TM-Silivri RES TM Enerji Nakil Hattı geçmektedir. Söz konusu taşınmazın satışı sonrasında tapu kaydında yer alan irtifak haklarımızın korunarak, Teşekkülümüz haklarımızın zarara uğratılmaması hususunda; ve Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Ö...... K......'nın 1.203,09 m2 müşterek (paylı) mülkiyet hissesinin olduğu tespit edilmiştir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, ilgili Yönetmeliği ve Bakanlığımızın Talimatına göre; fenerköy mahallesi 3330 ada 4 nolutarla vasıflı taşınmazda Ö..... K......'nın 1.203,09 m2 müşterek (paylı) mülkiyet hissesinin ifraz edilmemesi ve hisselendirilmemesi koşul ile aynen satışı uygun görülmüştür beyanları vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/09/2025 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati: 07/10/2025 - 13:33

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/10/2025 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati: 06/11/2025 - 13:33

05/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.