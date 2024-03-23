T.C. SİLOPİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 23.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/695 Esas

DAHİLİ DAVALI: Evin İmret (TCKN:64******562) Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak İli Silopi İlçesi Yeniköy Köyü Kütnüs Mevkii 0 ada 479 (Eski 371) parsel sayılı taşımazlar için aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresinizin tespit edilememesi nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma gününe kadar veya duruşmada tarafınızı haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediğiniz veya dava açmadığınız takdirde istem konusu taşınmaz üzerindeki hissenize ilişkin karar verileceği hususu tarafınıza TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.

Duruşma Günü: 08/05/2024 günü saat: 09:40