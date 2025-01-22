T.C. SİLOPİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 22.01.2025 - 00:01

T.C. SİLOPİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2024/141 Esas 13/01/2025

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine kararı verilmesi talep edilen MEHMET AKGÜNÜL'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13/01/2025 GAİP TC KİMLİK NO : 270*****268

ADI SOYADI : MEHMET AKGÜNÜL

BABA ADI : RAMAZAN

ANA ADI : EMİNE

DOĞUM TARİHİ : 09/10/1973

DOĞUM YERİ : ŞIRNAK

İKAMETGAH ADRESİ : Bilinmiyor

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