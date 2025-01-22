T.C. SİLOPİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. SİLOPİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2024/141 Esas 13/01/2025
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine kararı verilmesi talep edilen MEHMET AKGÜNÜL'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13/01/2025 GAİP TC KİMLİK NO : 270*****268
ADI SOYADI : MEHMET AKGÜNÜL
BABA ADI : RAMAZAN
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 09/10/1973
DOĞUM YERİ : ŞIRNAK
İKAMETGAH ADRESİ : Bilinmiyor
#ilangovtr Basın No: ILN02159324