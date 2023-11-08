T.C. SİLOPİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 08 Kasım 2023

Sayı: 2022/63 Esas 01/11/2023

Konu: Gaiplik 2. İlanın Yapılması HK. 

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Mehmet Kaçar gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 01/11/2023

GAİP T.C. KİMLİK NO: 43562048226

ADI SOYADI: MEHMET KAÇAR

BABA ADI: AHMET

ANA ADI: AYŞE

DOĞUM TARİHİ: 15/02/1976

DOĞUM YERİ: SİLOPİ

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