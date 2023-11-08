T.C. SİLOPİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2022/63 Esas 01/11/2023
Konu: Gaiplik 2. İlanın Yapılması HK.
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Mehmet Kaçar gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 01/11/2023
GAİP T.C. KİMLİK NO: 43562048226
ADI SOYADI: MEHMET KAÇAR
BABA ADI: AHMET
ANA ADI: AYŞE
DOĞUM TARİHİ: 15/02/1976
DOĞUM YERİ: SİLOPİ
#ilangovtr Basın No: ILN01925770