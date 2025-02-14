T.C. SİLVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 14.02.2025 - 00:01

T.C. SİLVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/83 Esas

DAVACI: ABDULSELAM KORKUTAN

DAVALI: ABDULBARİ AKBİNGÖL ve arkadaşları

Davacı ile davalı Abdulbari AKBİNGÖL ve arkadaşları arasında görülmekte olan tapu iptali ve tescil davasında, davalı Abdulbari AKBİNGÖL'ün tebliğe elverişli adresinin bulunamaması nedeniyle; davacı tarafından sunulan dava dilekçesi ile davacının Diyarbakır ili Silvan ilçesi Bahçelievler Mah. 178 ada 9 parsel sayılı taşınmazdaki hak ve hisselerini muris Hayrettin AKBİNGÖL tarafından satın aldığını, davalıların muris babaları Silvan Noterliği tarafından düzenlenen 27/10/2000 tarih ve 5233 yevmiye nolu Taşınmaz Satış Vadi sözleşmesi ile dava konusu taşınmazın hisselerinin bedelini peşin olarak satışının yapıldığını, davalılara alacaklarının ödendiğini ve taşınmazdaki zilyetliğinin davacıya verildiğini, davalıların satış vadi sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra dava konusu taşınmazı bu güne kadar davacıya devretmediğini, davalılar üzerinde kayıtlı dava konu taşınmazın tapu kaydının iptali ve davacı adına tescili talepli dava açılmış olup, davalının Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. gününün ertesi gününden başlamak kaydıyla 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevap verebileceği, cevap vermediği takdirde vakıaları inkar etmiş sayılacağı, 16/04/2025 günü saat 09:25 tarihinde ön inceleme duruşmasının icra edileceği, sulh için hazırlık yapılması, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve davaya devam etmesi halinde gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; davaya cevap dilekçesinin sunulması halinde aynı zamanda işbu dilekçede gösterilen gösterilen ve henüz sunulmayan belgelerin de sunulmasının gerektiği, sunulmaz veya başka yerdeki belgelerin getirtilebilmesi için açıklama yapılmaz ise o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.