T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/347 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Pazarlar ilçesi, Sofular köyü, Atatürk mahallesi, 158 ada 58 parsel
MEVKİİ : 504,29 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : : 1- İBRAHİM AKBULUT-33787980296
2- MEHMET AKBULUT-33790980122
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/347 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2024