T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/362 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Sofular/Atatürk Mahallesi 159 ada 6 ve 7 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 7,07 m² ve 33,01 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : SÜLEYMAN AKBULUT, TC: 33685983634
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/362 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02130442