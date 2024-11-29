T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:01

T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/362 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Sofular/Atatürk Mahallesi 159 ada 6 ve 7 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 7,07 m² ve 33,01 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : SÜLEYMAN AKBULUT, TC: 33685983634

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/362 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2024