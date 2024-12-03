T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/357 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Sofular/Atatürk Mahallesi 145 ada 256 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ: 499,56 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- Cemal KARADUMAN, TC: 34486956926
2- Hamide KARADUMAN, TC: 34513956028
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLECEĞİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/357 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02130483