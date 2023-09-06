T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/350 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü
MEVKİİ: Gökçe Ören
ADA NO: 183
PARSEL NO: 20
VASFI: Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 1768.74 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: BAYRAM BOZAN-24911277160 - Örencik Küme Evleri No:155 ÖrencikSimav/ KÜTAHYA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/350 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN01886476