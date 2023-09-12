T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/324 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya ili, Simav ilçesi, Örencik köyü Gökçe Ören mevkii 183 ada 56
MEVKİİ: Gökçe Ören
ADA NO: 183
PARSEL NO: 56
MALİKİN ADI VE SOYADI: MEHMET SARIDOĞAN-25988241290
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/324 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN01888927