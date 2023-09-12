T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 12 Eylül 2023

ESAS NO: 2023/324 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya ili, Simav ilçesi, Örencik köyü Gökçe Ören mevkii 183 ada 56

MEVKİİ: Gökçe Ören

ADA NO: 183

PARSEL NO: 56

MALİKİN ADI VE SOYADI: MEHMET SARIDOĞAN-25988241290

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/324 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.