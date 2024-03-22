T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/120 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya ili Simav ilçesi Gökçeler köyü
MEVKİİ: Kancaboğazı
PARSEL NO: 3834
VASFI: TARLA
MALİKLERİN ADI VE SOYADI:
1- AYŞE AKBAŞ-
2- BİROL EĞDEMİR
3- HAVVA EĞDEMİR-
4- İSMAİL EĞDEMİR
5- MEHMET EĞDEMİR-
6- MEHMET EĞDEMİR
7- MEHMET ALİ EĞDEMİR-
8- MUSTAFA EĞDEMİR
9- RECEP EĞDEMİR-
10- SELİME EĞDEMİR
11- YAŞAR EĞDEMİR-
12- ZENNURE EĞDEMİR-
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/120 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.