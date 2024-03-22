T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 22.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/120 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya ili Simav ilçesi Gökçeler köyü

MEVKİİ: Kancaboğazı

PARSEL NO: 3834

VASFI: TARLA

MALİKLERİN ADI VE SOYADI:

1- AYŞE AKBAŞ-

2- BİROL EĞDEMİR

3- HAVVA EĞDEMİR-

4- İSMAİL EĞDEMİR

5- MEHMET EĞDEMİR-

6- MEHMET EĞDEMİR

7- MEHMET ALİ EĞDEMİR-

8- MUSTAFA EĞDEMİR

9- RECEP EĞDEMİR-

10- SELİME EĞDEMİR

11- YAŞAR EĞDEMİR-

12- ZENNURE EĞDEMİR-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/120 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.