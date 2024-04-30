T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 30.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/168 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü

ADA NO: 189

PARSEL NO: 15

VASFI: TARLA

MALİKİN ADI VE SOYADI

1- AYŞE YEŞİL-54904273688 2- AZİME ÖZ-22766350786

3- HALİL AKRA-22772350558 - 4- HALİL İBRAHİM AKRA-22769350622

5- RUKİYE YAVUZ-22784350102 - 6- SONGÜL AKRA-22778350330 -

7- ŞEFİKA ALPER-22901346254 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/168 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.