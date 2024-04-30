T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/168 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü
ADA NO: 189
PARSEL NO: 15
VASFI: TARLA
MALİKİN ADI VE SOYADI
1- AYŞE YEŞİL-54904273688 2- AZİME ÖZ-22766350786
3- HALİL AKRA-22772350558 - 4- HALİL İBRAHİM AKRA-22769350622
5- RUKİYE YAVUZ-22784350102 - 6- SONGÜL AKRA-22778350330 -
7- ŞEFİKA ALPER-22901346254 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/168 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.