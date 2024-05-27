T.C. SİNANPAŞA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 27.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/651 Esas ve 2023/647 Esas

Davacı T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarının ara kararı gereğince,

Mahkememizin 2023/651 E sayılı dosyasında davalı AHMET SARIKAYA, EMİNE ŞEN, HÜSEYİN SARIKAYA, MEHMET SARIKAYA, MUSTAFA SARIKAYA, SÜLEYMAN SARIKAYA aleyhine Afyonkarahisar ili, Sinanpaşa ilçesi, Çalışlar Mahallesi, 101 ada 26 parselde kayıtlı taşınmazın 123,03 m2'lik kısmının,

Mahkememizin2023/647 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı MUSTAFA COŞKUN aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Çalışlar Köyü 101 ada 14 parselde kayıtlı1485,75 m²'lik kısmının,

Kamulaştırılmasına kararı verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal davası açılıp yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazlar üzerinde davacı idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Sinanpaşa Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihiden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.