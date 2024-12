T.C. SİNOP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:01

T.C. SİNOP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/60 Esas

DAVACILAR: 1- ENVER ERGÜL,2- EROL ERGÜL, 3- HASAN ERGÜL,4- OSMAN TOSUN, 5- SADIK ERGÜL,6- SANİYE ERGÜL,7- SEDAT ERGÜL, 8-SERAP ERAKINCI, 9- ŞEVKET TOSUN

DAVALI : YÜCEL ÜNAL Güzelkent Yalı Mah. Cumhuriyet Caddesi No:4 57910 Türkeli/Sinop Türkeli/ SİNOP

DAVA : Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı)

CEVAP SÜRESİ: 2 HAFTA

DURUŞMA TARİHİ: 05/02/2025

DURUŞMA SAATİ: 09.40

Davacılar vekili tarafından sunulan ıslah dilekçesi ile; Sinop İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesinde kain ve tapuda 33 pafta, 100 Ada ve 8 parselde ( yeni ada no: 349, yeni parsel no:71 ) kayıtlı 21484,76 m2 miktarlı tarla vasıflı hali hazırda davalı şirket adına kayıtlı taşınmazdaki davacı müvekkillerin paylarının devri ile gelen/oluşan kısmının tapudan iptali ile davalı RT Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Gıda Nakliye Emlak Medikal Otomotiv Doğalgaz Mobilya Yemek Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin borçları nedeniyle davaya konu taşınmazda müvekkillerin paylarının devri ile gelen/oluşan kısım üzerine konulan her türlü tedbir, takyidat, ipotek ve hacizden ari bir şekilde davacı müvekkile adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

YÜCEL ÜNAL'a mahkememizce tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve varsa ilk itirazlarınızı sunmanız,cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR. HMK 122,127,128

İş bu yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR.