T.C. ŞİRAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27 Temmuz 2023

ESAS NO: 2020/112 Esas

KARAR NO: 2023/44

DAHİLİ DAVALI: ŞENGÜL BALTA-24217878054

Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- Davacının davasının KABULÜNE,

-Dava konusu Gümüşhane ili, Şiran İlçesi, Ara Köyü, 120 ada, 17 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak Teknik bilirkişi Murat GÜLER tarafından hazırlanan 30/05/2022 tarihli bilirkişi raporundaB harfi ile gösterilen 3622,27 m2'lik kısmında mülkiyet hakkı tesisi davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına TESCİLİNE,

2- Kamulaştırma bedelinin toplamda 44.300,36-TL OLARAK TESPİTİNE,

3- Kamulaştırma bedeline dava tarihi olan 06/10/2020 tarihinden itibaren 4 ay sonrası olan 07/02/2021 tarihinden itibaren belirtilen bedellere kanuni faiz uygulanmasına ve davacıdan alınarak ödenmesi için HALK BANKASI A.Ş. ŞİRAN ŞUBESİNE MÜZEKKERE YAZILMASINA, yazılacak müzekkereye kararın ve tapu kaydının bir suretinin eklenmesine,

4- Tespit olunan kamulaştırma bedeline, dava konusu taşınmazların üzerinde bulunması halinde, takyidatların yansıtılmasına,

5- Mahkememiz gerekçeli kararının, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin, tescil işlemleri için Şiran Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

6- Fen Bilirkişisi Murat GÜLER'in 30/05/2022 tarihli bilirkişi raporu ve eki krokinin mahkememiz gerekçeli kararının eki sayılmasına,

7- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca, işbu karardan birer örneğin taşınmazın sicil yönünden bağlı bulunduğu Şiran Tapu Müdürlüğüne ve belirlenen kamulaştırma bedelinin depo edildiği Halk Bankası A.Ş. Şiran Şubesi Müdürlüğüne gönderilmesine,

8- Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç takdirine yer olmadığına,

9- Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

10- Davacı tarafından yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,

Dair, tarafların yokluğunda, tescil yönünden kesin, bedel yönünden ise kararın tebliğinden itibaren 2 Hafta içinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi.08/02/2023" hükmü ve verilen işbu hükmekarşı davacı idare tarafından istinaf yasa yoluna başvurulduğu hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.