Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:01

T.C. ŞIRNAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/576

DAVACI : GÜLÜZAR TAN

VEKİLİ : Av. HATİCE BÜŞRA ULUS - [16854-58454-36320] UETS

DAVALI : MESUT TAN

DAVA: Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 06.01.2009 tarihinde evlendiklerini, 3 tane müşterek çocukları bulunduğunu, davalının ayrı bir ev açmadığını, davalının kök ailesini evinde bir tane oda verildiğini, davalının ailesinin davacıya oldukça kötü davrandığını, davacının ise genç yaşta ve hamile olması nedeni ile susmak zorunda kaldığını, davacı hamileyken dahi mutfak kapısını kilitleyerek evden çıktıklarını, davacıyı bir tabak yemeğe bir bardak suya muhtaç ettiklerini, davalının ailesinin diğer erkek çocuklarının düğününde gelinlerine takmak amacıyla davacının düğünde takılan tüm altınlarını zorla elinden aldıklarını, sonrasında davacı ve davalıyı tek bir eşyalarını dahi vermeden evden çıkardıklarını, bunun üzerine baştan bir düzen kurulduğunu, davalının bu süreçte iş için sürekli olarak Irak'a gidip geldiğini, sonrasında uzun süre kaldığını, davalının Irak'tayken davacı ve çocuklarına maddi ve manevi yardımda bulunmadığını, davacının komşuların yardımıyla hayatını devam ettirmeye çalıştığını, bunun üzerine davacının ailesinin 2016 yıllarında Silopi'ye gelerek davacı ve çocuklara sahip çıktıklarını, davalının bu sorumsuz davranışları ve davacı ile çocukları sürekli evden kovalamasına katlanamayarak Şırnak Merkez'e geri döndüğünü, bu süreçte davalının, davacının rızası olmadan evdeki eşyaları başka birine sattığını, davacının istememesine rağmen davalının buraya da gelmeye başladığını ve hatta zamanla eve yerleştiğini, davacının hem tek başına çalışıp hem de çocuklarına bakmakta zorlandığı için çocuklara belki babalık yapabilir düşüncesiyle kabul etmek zorunda kaldığını, ancak davalının, davacı ve çocuklara sürekli fiziksel şiddet uyguladığını, bu sebepten ev sahiplerinin kendilerini evden çıkarmak için uğraştığını, müşterek çocuk Can'ın davalıdan şiddet göstermesi nedeniyle şuanda %20 engelli raporu bulunduğunu, 2024 yılında davalı yanın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmaktan ceza davasının açıldığını, davalının evde kendisine bir oda ayırarak sürekli kapısını kilitli tuttuğu bu odada uyuşturucu madde kullandığını, davalının oğluna sizi, annenizi ve annenizin ailesini bu silahla öldüreceğim diyerek tehdit ettiğini, bunun üzerine davacının koruma kararını çıkarttığını, eşya almak için eve uğrayan davacının, davalının yine evdeki tüm eşyaları sattığını gördüğünü, davalının aile bilincinden uzak olduğunu, eşine gerekli ilgi ve alakayı göstermediğini, boşanma kararı alan davacıya karşı daha hırçınlaştığını, yapıcı olmadığını, davalının davacıya hakaret içerikli ve tehditkârı birçok davranışı olduğunu, büyük bir psikolojik yük üzerine alan davacı için bu evliliği sürdürmenin çekilmez hal aldığını, bu nedenlerle, evlilik birliğinin temelden sarsılması dolayısıyla tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin davacı anneye verilmesine, davacı için aylık 5000 TL'nin tedbir nafakası olarak, karar kesinleştikten sonra da yoksulluk nafakası olarak devam etmesine, müşterek çocukların her biri için ayrı ayrı aylık 5000 TL'nin tedbir nafakası olarak, karar kesinleştikten sonra da iştirak nafakası olarak devam etmesine, 1 metre altın zincir, 4 altın bilezik, künye, küpe ve yüzüklerden oluşan ziynet eşyalarının davacıya aynen iadesine, ziynetlerin bulunmaması halinde; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden şimdilik 1000TL'sinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, boşanma ile birlikte davacı lehine 100.000 maddi- 100.000 manevi tazminata hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize ve mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine davaya karşı cevap verebileceğiniz, 6100 sayılı HMK'nın 128-(1). maddesi uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacı tarafın dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız,

Mahkememizce alınan 19/09/2024 tarihli sosyal inceleme raporunda; "...davacı Gülüzar TAN'ın müşterek çocukların velayeti konusunda yeterli ve istekli olması, içinde bulunduğu fizikişartların çocukların yaşamı ve bakımı için uygun olması, müşterek çocukların kendisini ifade edebilecek yaşta olması, yapılan görüşmelerde annelerinin yanında kalmak istediklerini belirtmeleri, kardeşlerin beraber yaşamasının çocuklarınpedagojik ve kişilik gelişimiiçin daha iyi olması gibi sebeplerdenmüşterek çocukların velayetinin anneye verilmesinde bir engel olmadığı ancak davalı baba Mesut Tan ile yapılacak görüşme ve hazırlanacak Sosyal İnceleme Raporu sonrasında velayet ve kişisel ilişki hakkında karar verilmesi gerektiğikanaatine varılmıştır." şeklinde görüş ve kanaatte bulunulmuştur.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize ve mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine sosyal inceleme raporuna HMK 281. maddesi gereğince itiraz etmediğiniz taktirde sosyal inceleme raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.