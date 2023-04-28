T.C. ŞIRNAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/121 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mah. 747 ada, 32 Parsel
MEVKİİ: Yenimahalle Mahallesi
ADA NO: 747
PARSEL NO: 32
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- FERDİ ÖZCAN-45097996010-
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLECEĞİ: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
YATIRILACAĞI BANKA: ZİRAAT BANKASI
İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRESİ: 30 GÜN
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/121Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/02/2023