T.C. ŞIRNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05 Ocak 2024

ESAS NO: 2013/211 ESAS

KARAR NO: 2020/105

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Davanın KABULÜ ile - Şırnak ili Merkez ilçesi İkizce Köyü, 101 ada 5 parsel sayılı taşınmazdaki elbirliği halindeki mülkiyetin Şırnak Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/10/2008 tarih, 2008/248 E - 2008/244 K sayılı veraset ilamındaki yazılı paylar (Tapuda satış suretiyle intikali yapılan payların toplamı ile satışı yapılmayan paylar) oranında paylı mülkiyete dönüştürülerek taşınmazın,

140.445/164.640 payın Hadi ve Zeynep'ten olma 10/12/1976 doğumlu 19871836946 T.C. nolu Hakkı TATAR'a, 11.760/164.640 payın Hüseyin ve Meryem'den olma 02/02/1969 doğumlu 58939534714 T.C. nolu Mehmet Sait DOĞAN'a, 2.940/164.640 payın İbrahim ve Gazal'dan olma 10/11/1974 doğumlu 72838069160 T.C. nolu Hamit ÜNANÇ'a, 2.940/164.640 payın İbrahim ve Gazal'dan olma 01/02/1965 doğumlu 64210356760 T.C. nolu Kerime YERBASAN'a, 1.260/164.640 payın Musa ve Hezni'den olma 10/05/1981 doğumlu 19568847064 T.C. nolu Berkant TATAR'a, 1.680/164.640 payın Mehmet ve Halime'den olma 03/08/1951 doğumlu 53497716114 T.C. nolu Süheyla ONUK'a, 735/164.640 payınHadi ve Zeynep'ten olma 01/02/1972 doğumlu 19916835484 T.C. nolu Fikret TATAR'a, 140/164.640 payınHikmet ve Gülüzar'dan olma 08/03/1977 doğumlu 47689909798 T.C. nolu Rüken USAL GÖLLÜ'ye, 140/164.640 payın Hikmet ve Gülüzar'dan olma 01/01/1979 doğumlu 47659910786 T.C. nolu Nizar USAL'a, 140/164.640 payın Hikmet ve Gülüzar'dan olma 10/04/1981 doğumlu 47644911286 T.C. nolu Gülçin USAL'a, 140/164.640 payın Hikmet ve Gülüzar'dan olma 26/01/1987 doğumlu 47446917844 T.C. nolu Nergiz USAL'a, 140/164.640 payın Hikmet ve Gülüzar'dan olma 14/03/1988 doğumlu 47416918864 T.C. nolu Menekşe USAL'a, 140/164.640 payınHikmet ve Gülüzar'dan olma 14/03/1988 doğumlu 47413918928 T.C. nolu Çiğdem USAL'a, 180/164.640 payınHasan ve Atika'dan olma 10/05/1991 doğumlu 19514848886 T.C. nolu Erdem TATAR'a, 180/164.640 payınHasan ve Atika'dan olma 07/06/1994 doğumlu 19424851846 T.C. nolu Bilal TATAR'a, 420/164.640 payın Emirhan ve Feyruz 'dan olma 02/08/1955 doğumlu 47707909182 T.C. nolu Zeynep UYSAL 'a, 210/164.640 payın Mesut ve Fatma 'dan olma 23/08/1967 doğumlu 13600069612 T.C. nolu Bazın UYSAL 'a, 210/164.640 payın Mesut ve Zeynep 'den olma 01/02/1974 doğumlu 47671910320 T.C. nolu Nuşin UYSAL EKİNCİ 'ye, 210/164.640 payın Mesut ve Fatma 'dan olma 08/10/1962 doğumlu 47746907880 T.C. nolu Diba UYSAL 'a, 210/164.640 payın Mesut ve Zeynep 'den olma 01/01/1980 doğumlu 47665910558 T.C. nolu Neval UYSAL 'a, 210/164.640 payın Mesut ve Zeynep 'den olma 30/09/1980 doğumlu 47653910904 T.C. nolu Sertaç UYSAL 'a, 210/164.640 payın Mesut ve Zeynep 'den olma 04/10/1983 doğumlu 47392919688 T.C. nolu Mehmet UYSAL 'a KAYIT VE TESCİLİNE,

2- Alınması gereken 54,40 TL peşin harçtan alınan 24,30 TL'nin mahsubu ile geriye kalan 30,10 TL'nin davalılardan alınarak hazineye gelir kaydına, davacı tarafından yatırılan 24,30 TL peşin harcın davalılardan alınarak davacı tarafa verilmesine,

3- Av.Asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenen 1000,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacı tarafa verilmesine,

4- Davacı tarafından yapılan 4.606,47 TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacı tarafa verilmesine,

5- Davacı tarafça yatırılan gider avansından harcanmayan kısmın, karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilgililerine iadesine, Dair, davacılar vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde, istinaf yoluna müracaat edebilecekleri konusunda karar verildi.