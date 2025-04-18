Yayınlanma: 18.04.2025 - 00:01

T.C. ŞIRNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESASNO: 2024/484 15/04/2025

Mahkememize açılan gaiplik davasının verilen ara kararı gereğince;

Mahkememizin 2024/484 Esas sayılı dosyasında Hacer KÜLTER'in yaklaşık 2013 yılından bu yana kaybolduğu ve bu güne kadar kendisinden hiçbir haber alınamadığı gerekçesiyle gaipliğine karar verilmesi dava edildiğinden, Şırnak Merkez İsmetpaşa Mah. nüfusuna kayıtlı, Latif ve Narinç kızı 08/05/1993 doğumlu T.C. 48637878180 nolu Hacer KÜLTER'i bilen ve tanıyanların veya kendisinden haberi olanların ilan tarihinden sonraki 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.