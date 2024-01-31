T.C. SİVAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 31.01.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/7 Esas

DAVALI: İBRAHİM ÖZKAN-Süleymaniye Mah. Osmanağa Çıkmazı Sk. No:8 İnegöl/ BURSA

DAVACI: ÖMER ÇOBAN-Sarıyar Küme Evleri No:175 Yıldızeli/SİVAS

Yukarıda dosya numarası ve tarafları yazılı davada davanın yenilenmesi dilekçesi ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 24/04/2024 günü saat: 09:10'da yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK 139. Maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, davanın yeniden işleme konulması talepli dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.