T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08 Ocak 2024

Sayı: 2021/318 Esas

Davacılar Ali Önay,ve müşterekleri vekili Av. Muzaffer Gümüş tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü, Koşutdere Köyü Tüzel kişiliği ve Maliye hazinesi aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında, Davacılar vekilitarafından müvekillerinin babası Dursun Önay'ın dava konusu Sivas ili Hafik ilçesi, Koşutdere köyü, 161 ada 2 parsel sayılı taşınmazın maliki olduğu, 161 ada 2 parsel ile bir bütün halinde olması gereken 161 ada 3 parsel sayılı taşınmazın Maliye Hazinesi, Koşutdere köyü tüzel kişiliği adına tespit gördüğü, esasen müvekkillerinin murisine ait olduğu, 161 ada 3 parsel sayılı taşınmazın tapusunun iptali ile müvekkilleri adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep edildiğinden, Türk Medeni Kanunu 713. Maddesi gereğince; dava konusu taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin veya davaya itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkemeye müracaat etmeleri aksi takdirde mevcut dosya içeriğine göre karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.