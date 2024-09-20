T.C. SİVASLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20.09.2024 - 00:00

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı: 2023/228 Esas

06.09.2024

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında davalı Murat Mutlu Çoban'ın tespit edilebilen adreslerine gönderilen tebligatların iade gelmesi sonucunda tebligata elverişli adresinin bulunamaması nedeniyle bu davalı yönünden gerekçeli karar evrakı tebliğ edilememiş olup ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. "1-Davanın kabulüne,

Dava konusu Uşak İli, Karahallı İlçesi, Konak Mahallesi, 49 ada, 21 parselde kayıtlı taşınmazın,

1a. İçi kırmızı renkle taralı ve B harfi ile gösterilen 21,86 metrekarelik kısmının mülkiyetinin kamulaştırılmasına ve tapu kaydının davalı iptali ile ifraz edilerek davacı adına pilon yeri olarak tapuya kayıt ve tesciline, kalan kısmın davalı uhdesinde bırakılmasına,

1b.(Alfaklar TM Karahallı DM Enerji Nakil Hattı güzergahı hattı altına isabet eden) içi sarı renkle taralı ve IRT ile gösterilen 707,01 metrekarelik kısmının elektrik iletim hattının geçmesi için daimi irtifak hakkının kamulaştırılmasına ve davacı lehine daimi irtifak hakkı şerhinin tapuya kayıt ve tesciline,

2- Dava konusu irtifak hakkı içintoplam 13.971,52 TLnin kamulaştırma bedeli olarak tespitine,

2a.Dava, dava tarihi olan 19/10/2023 tarihinden dört ay içinde sonuçlanmadığından; tespit edilenkamulaştırma bedeline, 4 ayın sonu olan 19/02/2024tarihinden itibaren kanuni faiz işletilmesine,

2b. Depo edilen kamulaştırma bedelinin, kararla birlikte-tebliği ve kesinleşmesi beklenmeksizin-

Davalı Murat Mutlu Çoban'a2.794,30 TL ferileri ile birlikte ödenmesine,

Dair tapu tescili bakımından kesin, bedel tespiti bakımından tebliğden itibaren iki hafta içinde mahkememize dilekçe vererek, İzmir BAM 5. HD'de incelenmek üzere istinaf yolu açık olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." ihtarının RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Ara kararının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

İlgili Kişi : MURAT MUTLU ÇOBAN - 57604512156

UŞAK ili, KARAHALLI ilçesi, YENİ mah/köy, 4 Cilt, 160 Aile sıra no, 22 sırada nüfusa kayıtlı, NECATİ ve RAZİYE oğlu/kızı, 01/08/1971 dogumlu,