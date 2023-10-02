T.C. SİVASLI SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 02 Ekim 2023

ESAS NO: 2021/544 Esas 22.09.2023

Mahkemede açılan Vasiyetnamenin Açılması davasında adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü: 07.12.2023 günü saat: 10:30'da Sivaslı Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Müteveffa tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.

Aksi taktirde HUMK'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Ara kararının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

MİRASÇI: HALİL ÖZSÖĞÜT - 269****874

UŞAK ili, SİVASLI ilçesi, AZİZLER mah/köy nüfusa kayıtlı, MEHMET ve MELEK oğlu, 24/04/1958 doğumlu

MİRASÇI: ZİYA ÖZSÖĞÜT - 269****938

UŞAK ili, SİVASLI ilçesi, AZİZLER mah/köy nüfusa kayıtlı, MEHMET ve MELEK oğlu/kızı, 02/05/1961 doğumlu

MİRASÇI: SEZGİN ÖZSÖĞÜT - 2692****156 UŞAK ili, SİVASLI ilçesi, AZİZLER mah/köy nüfusa kayıtlı, MEHMET ve MELEK oğlu/kızı, 30/07/1969 doğumlu