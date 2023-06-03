T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 03 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/2135 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN Bulunduğu Yer: Şanlıurfa ili, Siverek İlçesi, Hayriye Mahallesi.

Mevkii: -

Ada Ve Parsel No: 2849 ada ve 10 nolu parsel.

Davalılar: Ramazan TEKÇE

Kamulaştırmayı Yapan İdare: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Dava Açma Süresi: Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilecektir.

Açılacak Davalarda Husumetin Yöneltileceği İdare: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Bedelin Yatırılacağı Banka: T. C. Vakıfbank Siverek Şube Müdürlüğü

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/2135 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/01/2023