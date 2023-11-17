T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2019/361 Esas KARAR NO: 2022/123
KATILAN: BAHRİ DOĞAN, Ahmet ve Nazlı oğlu, 30.04.1960 doğumlu,
SUÇ TARİHİ: 12.11.2016
KARAR TARİHİ: 09.05.2022
KANUN MADDESİ: 157/1, 53 ve 58 maddeleri
KARAR: HER İKİ SANIK HAKKINDA 2 YIL HAPİS 12.000 TL ADLİ PARA CEZASI
KARARA KARŞI KANUN YOLU: İSTİNAF
İstinaf Başvurusunda bulunan: Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı
Dolandırıcılık suçundan katılan sıfatıyla taraf olarak bulunan yukarıda kimlik bilgileri yazılı Bahri Doğan'ın tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen, yukarıda özeti yazılı karar ile bu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulduğuna dair İstinaf Talebi evrakının
Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince adresi meçhul sayılan (Ahmet ve Nazlı oğlu, 30.04.1960 doğumlu) Katılan Bahri Doğan'a tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.
Açıklanan nedenle;
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ile İstinaf Talebi evrakının GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bulunacak yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe yada tutanağa geçirilmek koşulu ile beyanda bulunmak üzere, Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yolu açık olarakkarar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.