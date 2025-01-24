Yayınlanma: 24.01.2025 - 00:01

T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/258 Esas

DAVACI : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

VEKİLİ : Av. MUHAMMED ŞİMŞEK

DAVALI : 1-ABDULLAH KARACA(TCKN:340******38)

2- AYŞE KARACA(TCKN:340******44)

3- EMEL ŞAHİNOĞLU(TCKN:137******58)

4- FATMA AYAR(TCKN:404******46)

5- FİKRİYE CEYLAN(TCKN:405******50)

6- GÜLNAZ OLÇAY(TCKN:104******92)

7- HÜSNİYE SU(TCKN:132******18)

8- KEMAL COŞKUN(TCKN:457******58)

9- KEZBAN GÖKBAĞ(TCKN:137******30)

10- MAKBULE ŞAHİNOĞLU(TCKN:137******84)

11- MEHMET FİDAN(TCKN:113******92)

12- MEHMET ALİ KARACA(TCKN:340******84)

13- MEHTAP ÖZ(TCKN:340******38)

14- MÜNÜR GÜRLEK(TCKN:463******68)

15- RASİH GÜRLEK(TCKN:463******04)

16- SEDAT COŞKUN(TCKN:458******94)

17- SERDAR KARACA(TCKN:340******00)

18- ŞENAY YENİDOĞAN(TCKN:471******20)

19- YALÇIN COŞKUN(TCKN:458******02)

20- YAŞAR COŞKUN(TCKN:457******58)

21- ZEKİYE ERDURMAZ(TCKN:401******38)

TEBLİGAT METNİ : Dava konusu Eskişehir İli, Günyüzü İlçesi, Ayvalı Mah. Sınırları içerisinde kalan 0 ada 4078 parsel sayılı taşınmazın 2.191,13m2lik kısmı (tamamının) ve 0 ada 4082 parsel sayılı taşınmazın 365,35m2lik kısmı (tamamının) davacı ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI tarafından kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma işlemine karşı tebliğ tarihinden 30 günlük hak düşürücü süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hata düzeltim davacı açabileceğiniz; davalarda husumetin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı' na yönetilmesi gerektiği, yargılama sonunda kamulaştırma bedelinin Halk Bankası Sivrihisar Şubesine yatırılacağı, delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sunabileceğiniz ve ayrıca HMK147/2 . Maddesinde yer alan diğer hususlar ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

NOT : Tebligat Kanunu 31. Madde uyarınca iş bu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten7(yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır. 02.01.2025