T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27.01.2025 - 00:01

T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/257 Esas

DAVACI : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

VEKİLİ : Av. MUHAMMED ŞİMŞEK

DAVALI : HÜSNİYE SU (TCKN:132******18)

TEBLİGAT METNİ : Dava konusu Eskişehir İli, Günyüzü İlçesi, Ayvalı Mah. Sınırları içerisinde kalan 0 ada 4080 parselde kayıtlı2.634,51 m2 lik taşınmazın davalıya ait 3/112 hissesi(70.57m2) davacı ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI tarafından kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma işlemine karşı tebliğ tarihinden 30 günlük hak düşürücü süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hata düzeltim davacı açabileceğiniz; davalarda husumetin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı' na yönetilmesi gerektiği, yargılama sonunda kamulaştırma bedelinin Halk Bankası Sivrihisar Şubesine yatırılacağı, delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sunabileceğiniz ve ayrıca HMK147/2 . Maddesinde yer alan diğer hususlar ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

NOT : Tebligat Kanunu 31. Madde uyarınca iş bu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten7(yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır. 02.01.2025