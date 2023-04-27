T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 27 Nisan 2023

ESAS NO: 2023/54 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN: ESKİŞEHİR İLİ, SİVRİHİSAR İLÇESİ

BULUNDUĞU YER MEVKİİ: DEMİRCİKÖY MAHALLESİ

PARSEL NO: 2432 ADA 79 PARSEL

VASFI: TARLA

MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET TURAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dava konusu Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Demirciköy Mahallesi, 2432 Ada 79 parsel sayılı taşınmaz, Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük hak düşürücü süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hata düzeltim davası açabileceğiniz; davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü' ne yöneltilmesi gerektiği, yargılama sonunda kamulaştırma bedelinin Halk Bankası Sivrihisar şubesine yatırılacağı, delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sunabileceğiniz ve ayrıca HMK 147/2.maddesinde yer alan diğer hususlar ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

NOT: Tebligat Kanunu 31. Madde uyarınca, işbu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır.14/03/2023