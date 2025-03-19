Yayınlanma: 19.03.2025 - 00:01

T.C. SÖĞÜT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/683 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı idare (DSİ) tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize dava açılmıştır. Aşağıda yazılı olan taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonunca belirtilen bedelin peşin olarak ödenmek kaydıyla aşağıda maliklerin ad soyadı, bilgileri yazılı olan taşınmazların satın alınmak istendiği, davacı DSİ ile taşınmaz malikleri arasında anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle Mahkememizde aşağıda gösterilen esas numaralı dava dosyalarında kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil istemli dava açıldığı, Kamulaştırma Kanunu'nun 10/4. maddesi gereğince İLAN OLUNUR. Dosya ve taşınmaz bilgileri: 1. Mehmet DURMUŞ - Bilecik ili Söğüt ilçesi Çaltı-Şen Köyü 116 ada 6 parsel