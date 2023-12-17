T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Yayınlanma: 17 Aralık 2023

Sayı: 2021/386 Esas 17/11/2023

Konu: ilan

Davacı, METİN IŞIĞAN ile Davalı , ZEYNEP ENGİNSU arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle;

Davalı ZEYNEP ENGİNSU'ya tebligat yapılamadığından ve açık adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip tutanağı ilanen tebliğine karar verilmiş olup Davalı ZEYNEP ENGİNSU'nun dava dilekçesi ve tensip tutanağına karşı İKİ HAFTA İÇERİSİNDE beyanda bulunmadığı takdirde HMK.213,337.maddeleri gereğince yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulacağı hususu ihtar olunur. İLGİLİ KİŞİ : ZEYNEP ENGİNSU - 44287860896 Hamidiye Mah. Yahya Uslu Sk. Dış Kapı No: 9 İç Kapı No: 8Soma/ MANİSA

İZMİR ili, BERGAMA ilçesi, BÖLCEK mah/köy, 56 Cilt, 119 Aile sıra no, 21 sırada nüfusa kayıtlı, ZİYA ve FETHİYE oğlu/kızı, 03/08/1977 doğumlu,