T.C. SORGUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 14.01.2025 - 00:01

T.C. SORGUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/162-165-166-167-168-169-170-171-172-174-175

Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI tarafından aşağıdaki listede yazılı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet hakkı bedelinin tespiti ve tespit edilecek bedelin mahkemece belirlenecek milli bir bankaya yatırılması karşılığında irtifak hakkının tapuda davacı idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1-Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI tarafından belirtilen taşınmaların kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

3-Duruşmanın 07/05/2025 tarihinde saat 09;30'da Sorgun 4.Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,

4-Açılacak davalarda husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

6-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 18/10/2024

KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ

Sıra No Esas No İli İlçesi Mah./Köy Ada/Parsel Maliki 1 2024/162 Yozgat Sorgun Karalık 101/701 MEHMET ASLAN 2 2024/165 Yozgat Sorgun Karalık 101/723 HACI AHMET YALNIZ, MUSTAFA YALNIZ 3 2024/166 Yozgat Sorgun Karalık 101/724 HACI AHMET YALNIZ, MUSTAFA YALNIZ 4 2024/167 Yozgat Sorgun Karalık 101/1052 SADİR YALNIZ 5 2024/168 Yozgat Sorgun Karalık 101/1054 AYİŞE AKTAŞ,MELİHA KARATOP, MERYEM AKTAŞ, YUSUF AKTAŞ, ZÜBEYDE AKTAŞ, ZÜLEYHA ARSLAN 6 2024/169 Yozgat Sorgun Karalık 101/1166 SEYİT ASLAN 7 2024/170 Yozgat Sorgun Karalık 114/3 FERHAT ATİK, GÜLCİHAN ATİK, ORHAN ATİK, SELAHATTİN ATİK 8 2024/171 Yozgat Sorgun Karalık 114/10 İSMAİL AKÇA 9 2024/172 Yozgat Sorgun Karalık 114/11 İSMAİL AKÇA 10 2024/174 Yozgat Sorgun Karalık 114/87 OSMAN YALNIZ 11 2024/175 Yozgat Sorgun Karalık 115/17 MEHMET ÇELİK



