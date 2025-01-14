T.C. SORGUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. SORGUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/162-165-166-167-168-169-170-171-172-174-175
Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI tarafından aşağıdaki listede yazılı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet hakkı bedelinin tespiti ve tespit edilecek bedelin mahkemece belirlenecek milli bir bankaya yatırılması karşılığında irtifak hakkının tapuda davacı idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;
1-Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI tarafından belirtilen taşınmaların kamulaştırılmasına karar verildiği,
2-Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
3-Duruşmanın 07/05/2025 tarihinde saat 09;30'da Sorgun 4.Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,
4-Açılacak davalarda husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerektiği,
5-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
6-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 18/10/2024
KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ
Sıra
Esas No
İli
İlçesi
Mah./Köy
Ada/Parsel
Maliki
1
2024/162
Yozgat
Sorgun
Karalık
101/701
MEHMET ASLAN
2
2024/165
Yozgat
Sorgun
Karalık
101/723
HACI AHMET YALNIZ, MUSTAFA YALNIZ
3
2024/166
Yozgat
Sorgun
Karalık
101/724
HACI AHMET YALNIZ, MUSTAFA YALNIZ
4
2024/167
Yozgat
Sorgun
Karalık
101/1052
SADİR YALNIZ
5
2024/168
Yozgat
Sorgun
Karalık
101/1054
AYİŞE AKTAŞ,MELİHA KARATOP, MERYEM AKTAŞ, YUSUF AKTAŞ, ZÜBEYDE AKTAŞ, ZÜLEYHA ARSLAN
6
2024/169
Yozgat
Sorgun
Karalık
101/1166
SEYİT ASLAN
7
2024/170
Yozgat
Sorgun
Karalık
114/3
FERHAT ATİK, GÜLCİHAN ATİK, ORHAN ATİK, SELAHATTİN ATİK
8
2024/171
Yozgat
Sorgun
Karalık
114/10
İSMAİL AKÇA
9
2024/172
Yozgat
Sorgun
Karalık
114/11
İSMAİL AKÇA
10
2024/174
Yozgat
Sorgun
Karalık
114/87
OSMAN YALNIZ
11
2024/175
Yozgat
Sorgun
Karalık
115/17
MEHMET ÇELİK