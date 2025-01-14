T.C. SORGUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 14.01.2025 - 00:01

T.C. SORGUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/162-165-166-167-168-169-170-171-172-174-175

Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI tarafından aşağıdaki listede yazılı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet hakkı bedelinin tespiti ve tespit edilecek bedelin mahkemece belirlenecek milli bir bankaya yatırılması karşılığında irtifak hakkının tapuda davacı idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1-Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI tarafından belirtilen taşınmaların kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

3-Duruşmanın 07/05/2025 tarihinde saat 09;30'da Sorgun 4.Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,

4-Açılacak davalarda husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

6-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 18/10/2024

KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ

Sıra No

Esas No

İli

İlçesi

Mah./Köy

Ada/Parsel

Maliki

1

2024/162

Yozgat

Sorgun

Karalık

101/701

MEHMET ASLAN

2

2024/165

Yozgat

Sorgun

Karalık

101/723

HACI AHMET YALNIZ, MUSTAFA YALNIZ

3

2024/166

Yozgat

Sorgun

Karalık

101/724

HACI AHMET YALNIZ, MUSTAFA YALNIZ

4

2024/167

Yozgat

Sorgun

Karalık

101/1052

SADİR YALNIZ

5

2024/168

Yozgat

Sorgun

Karalık  

101/1054

AYİŞE AKTAŞ,MELİHA KARATOP, MERYEM AKTAŞ, YUSUF AKTAŞ, ZÜBEYDE AKTAŞ, ZÜLEYHA ARSLAN

6

2024/169

Yozgat

Sorgun

Karalık  

101/1166

SEYİT ASLAN

7

2024/170

Yozgat

Sorgun

Karalık

114/3

FERHAT ATİK, GÜLCİHAN ATİK, ORHAN ATİK, SELAHATTİN ATİK

8

2024/171

Yozgat

Sorgun

Karalık

114/10

İSMAİL AKÇA

9

2024/172

Yozgat

Sorgun

Karalık  

114/11

İSMAİL AKÇA

10

2024/174

Yozgat

Sorgun

Karalık

114/87

OSMAN YALNIZ

11

2024/175

Yozgat

Sorgun

Karalık  

115/17

MEHMET ÇELİK


#ilangovtr Basın No: ILN02154425