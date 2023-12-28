T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 28 Aralık 2023

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi

KIYMET TAKDİR RAPORU İLANEN TEBLİĞİ

İşverenin ünvanı: SGF Tekstil İnşaat Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Şirket yetkilisi: Feriha GÖKER

Gayrimenkul malikinin adı: Kübra SARIKAYA

Kimlere tebliğ olmuş sayılacağı: SGF Tekstil İnşaat Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Şirket yetkilisi: Feriha GÖKER

Açıklama: İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü borçlusu SGF Tekstil İnşaat Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. ortağı Kübra SARIKAYA’ ya ait olan İzmir ili, Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 57 cilt, 5558 sayfa, 40413 ada, 3 parselde kayıtlı 291,00 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın 1/2 hissesine İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İnşaat Emlak Birimi tarafından 10.10.2023 tarihinde 4.800.000,00-TL kıymet takdir edilmiştir. Müdürlüğümüz Gayrimenkul Satış Komisyonunca da uygun görülen bu değer üzerinden taşınmaz satışa çıkartılacaktır. Kıymet takdir raporu işverenin 213 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması ve muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.’nun 103-106 maddelerine istinaden ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi’ne bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmaması veya açık adresini bildirmemesi halinde işbu ilanın yayınlandığı tarihten başlayarak bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.