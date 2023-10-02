T.C. SÜRMENE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 02 Ekim 2023

ESAS NO: 2021/1053 Esas

Davacı Abdullah Berber vekili tarafından aleyhinize açılan Dava konusu Trabzon İli Sürmene İlçesi Petekli Mahallesi 1507 ada 2 parsel, Araklı İlçesi Yolgören Mah. 543 ada 9 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 1-2-4-5 bağmıszı bölüm numaralı daireler ve 61 TD 365 plakalı Renault Clio Symbol araç üzerindekiOrtaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı 53749609508 T.C. kimlik numaralı Gülşen Altuntaş Dona'nın belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, ancak tebliğ edilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 01/11/2023 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.