T.C. SURUÇ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 01.03.2025 - 00:01

T.C. SURUÇ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/54 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/54 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Şanlıurfa İl, Suruç İlçe, AŞAĞI OYLUM Mahalle/Köy, Şanlıurfa ili, Suruç İlçesi, Aşağıoylum Mahallesi, 161 ada, 2 nolu taşınmazın, 273.241,05 m2 yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmaz olduğu, Borçlu Serhat GÖKKAN (Hikmet oğlu) adına tam hisse oranında kayıtlı taşınmaz olduğu tapu kayıtlarından anlaşılmaktadır.

Keşif tarihinde taşınmaz üzerinde bilir kişilerce yapılmış gözlem ve incelemelerde Şanlıurfa ili, Suruç İlçesi, Aşağıoylum Mahallesi, 161 ada, 2 nolu taşınmaz üzerinde pamuk ekilmiş ve hasat işlemlerinin yapılmış olduğu, pamuk bitkisine ait bitki kalıntılarının halen taşınmazda mevcut olduğu, taşınmazda tarımsal faaliyetin yapıldığı, gerekli bakım çalışmalarının yapılmış olduğu, taşınmaz zeminin sürülü vaziyette ve tarımsal amaçla kullanıldığını, taşınmazın sınırlarının belirgin olduğunu bilirkişilerce gözlemlenerek fotoğraf ile kayıt altına alındı. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle alışılmış ziraat metotları uygulanabilen düz veya düze yakın olan, derin profilli, verimli ve kolayca işlenebilen toprak grubunda yer almaktadır. Ayrıca % 1 den az meyilli, derin, killi tınlı yapılı, iyi su tutma kapasitesi olan, orta derecede geçirgen toprağa sahip birinci sınıf sulu tarım arazisi vasfındadır. Sulama faaliyetleri DSİ tarafından kurulmuş olan basınçlı sulama üniteleri ile sulandığı bilirkişilerce gözlemlendi. Taşınmaz konumu itibariyle ulaşımının kolay olması, sebebiyle ürünlerin taşınması, depolanması pazara ulaştırılması ve hasat harman gibi konularda olumlu bir yapı arz etmektedir.

Adresi: Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Aşağıoylum Mahallesi 161 Ada 2 Nolu Parsel Suruç / ŞANLIURFA

Yüzölçümü: 273.241,05 m2

İmar Durumu:Yok

Kıymeti: 53.715.843,23 TL

KDV Oranı %10

Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı Yasanın 6.maddesi gereğince kısıtlıdır.

2. Derece Askeri Yasak Bölge İçerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/04/2025 - 11:07

Bitiş Tarih ve Saati: 10/04/2025 - 11:07

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/05/2025 - 11:07

Bitiş Tarih ve Saati: 13/05/2025 - 11:07

27/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.