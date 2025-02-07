T.C. TARSUS 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 07.02.2025 - 00:01

T.C. TARSUS 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/40 Esas

DAVALI: VOLKAN ÖZGÜR Yakuplu Mah. Özal Cad. No:56 D:14 Beylikdüzü / İstanbul

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında davacı tarafından Mersin ili Tarsus ilçesi Özlüce Mah. 316 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi için dava açılmış olup, açılan davanın yapılan yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Davalı Volkan ÖZGÜR'e açılan Ortaklığın Giderilmesi davasına karşı "HMK'nun 317/2 md.gereğince tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz, delillerinizi ibraz edebileceğiniz varsa ilk itirazlarınızı bildirmeniz, cevap dilekçesi ibraz etmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve duruşma gün ve saatinde geçerli bir mazeretiniz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur."

Buna dair tebligatın 47005163590 T.C. kimlik numaralı, Ayhan oğlu, 30/06/1988 doğumlu davalı Volkan Özgür'eilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 04/02/2025

DURUŞMA YERİ: TARSUS ADLİYESİ /TARSUS 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA GÜNÜ/SAATİ: 06/05/2025 /11:35