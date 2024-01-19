T.C. TARSUS 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19 Ocak 2024

DOSYA NO: 2023/28 Esas, 2023/2 Karar

Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan sanık Hayrullah ve Zübeyde oğlu, 05/02/1977 Ortaköy doğumlu sanık Hızır ÖZDAL hakkında açılan kamu davasınınyapılanyargılamasonunda; verilenhükümdeözetle;

"Her ne kadar sanıkhakkında Mahkememizde yargılanması istemi ile kamu davası açılmış ise de, işlenilen suçun öğrenildiği yer mahkemesinin yetkili olduğu, müştekinin ANKARA ilinde olduğu anlaşılmakla MAHKEMEMİZİN YETKİSİZLİĞİNE, Dosyanın suçun işlendiği yer mahkemesi olan ANKARA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLMESİ'NE,"

Tüm aramalara rağmen bulunamayan sanık Hızır ÖZDAL'a kararın ilanentebliğine kararverilmişolmakla, iş builanın gazetedeilan tarihindenitibaren15günsonra sanığa tebliğedilmişsayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren7 gün içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yoluna başvurabileceği hususunda kararın tebliğ yerine kaimolmaküzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.